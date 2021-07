தேவையில்லாத வேலை பார்த்து.. பொண்டாட்டியின் பெயரை கெடுத்த ராஜ் குந்த்ரா.. அவரே சொல்லியிருக்கார்!

மும்பை: தன்னுடைய வேலையில் ஏதாவது சிறிய பிரச்சனை என்றாலும் அது தன்னுடைய மனைவியின் பெயரை கெடுத்துவிடுவதாக

நடிகை ஷில்பா ஷெட்டியின் கணவரான தொழில் அதிபர் ராஜ் குந்த்ரா ஆபாச படங்களை தயாரித்து அவற்றை மொபைல் பேய்டு ஆப்களில் வெளியிட்டதற்காக கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.

அவர் மீது மோசடி, ஆபாசப் செயல்களில் ஈடுபடுவது என பல்வேறு பிரிவுகளில் வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.

ராஜ் குந்த்ராவின் அந்த ஆபாச ட்வீட்.. வைரலாக்கி வச்சு செய்யும் நெட்டிசன்கள் #RajKundraArrest

English summary

In many interviews Kundra spoke about how “any small issue" in his work also tends to affect his wife Shilpa Shetty’s image as most of the media publications refer to him as “Shilpa Shetty’s husband" and not Raj.