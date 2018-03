 »   »  பிரமாண்ட இயக்குநர் படத்தின் அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு!

ஐதராபாத் : செம ஹிட்டான 'பாகுபலி 2' படத்திற்கு பிறகு ஜூனியர் என்டிஆர், ராம்சரண் நடிக்கும் படத்தை ராஜமௌலி இயக்குவதாக செய்திகள் வெளியாகி வந்தன. டிவிவி என்டர்டெய்ன்மென்ட் நிறுவனம் தயாரிக்கும் அப்படம் ரூ. 300 கோடி பட்ஜெட்டில் தயாராகும் எனவும் கூறப்பட்டு வந்தது.

இந்நிலையில், தற்போது தனது புதிய படம் குறித்த ஒரு தகவலை வீடியோவில் வெளியிட்டுள்ளார் ராஜமௌலி. அதில், தனது புதிய படத்தில் ஜூனியர் என்டிஆர், ராம்சரண் தேஜா நடிப்பதை உறுதிப்படுத்தியிருக்கிறார்.

தமிழ், தெலுங்கு, இந்தி என மூன்று மொழிகளில் தயாராகும் இந்தப் படத்தை டிவிவி என்டர்டெய்ன்மென்ட் நிறுவனம் தயாரிப்பதாகத் தெரிவித்துள்ளார். மேலும், மூன்று மொழிப்படம் என்பதால் மற்ற மொழிகளில் பிரபலமான நடிகர், நடிகைகளும் நடிப்பதாகக் கூறப்படுகிறது.

The much awaited confirmation you all have been waiting for since November 18th 2017... Its OFFICIAL.. The Massive Multi Starrer is ON!#RRR .. It's not the TITLE.. Just the TITANS coming together! @ssrajamouli @tarak9999 #RamCharan https://t.co/PTENUB7pwV