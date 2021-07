ராஜமௌலியின் ‘ஆர்.ஆர்.ஆர்’ பாடல் ஆகஸ்டில் ரிலீஸ்… தமிழில் பாடியது யார் தெரியுமா?

சென்னை : ராஜமௌலி இயக்கத்தில் உருவாகி உள்ள ஆர்.ஆர்.ஆர் படத்தின் முதல் பாடல் வெளியீட்டுத் தேதியை படக்குழு அறிவித்துள்ளது.

பாகுபலி படங்களின் பிரம்மாண்ட வெற்றியைத் தொடர்ந்து எஸ்.எஸ்.ராஜமௌலி ஆர்ஆர்ஆர் படத்தை இயக்கி வருகிறார்.

சுமார் 400 கோடி ரூபாய் பொருட்செலவில் இப்படம் தயாராகி வருகிறது. ஜனவரி மாதமே இத்திரைப்படம் திரைக்கு வரும் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில் கொரோனா காரணமாக படம் வெளியாவதில் தாமதம் ஏற்பட்டது.

English summary

The first single from SS Rajamouli's RRR is set to release on August 1. Titled Dosti, the song is composed by MM Keeravani and sung by Anirudh Ravichander, Amit Trivedi, Vijay Yesudas, Hema Chandra and Yazin Nazir.