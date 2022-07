ரஜினியே இப்படி சொல்லி இருக்காரே...அப்போ படம் எப்படி இருக்கும் ?

சென்னை : நடிகர் பார்த்திபன் எழுதி, இயக்கி, நடித்துள்ள படம் இரவின் நிழல். பார்த்திபன், வரலட்சுமி சரத்குமார், ரோபோ ஷங்கர் உள்ளிட்டோர் முக்கிய கேரக்டர்களில் நடித்துள்ள படம். இந்த படம் ஜுலை 15 ம் தேதி தியேட்டர்களில் ரிலீஸ் செய்யப்பட உள்ளது.

எடிட்டரே இல்லாமல் சிங்கிள் ஷாட்டில் எடுக்கப்பட்ட உலகின் முதல் Non linear Single shot படம் என்ற பெருமையை இந்த படம் பெற்றுள்ளது. இதற்காக ஆசியா மற்றும் இந்திய சாதனை புத்தகத்தில் இரவின் நிழல் படம் இடம்பிடித்துள்ளது.

இரவின் நிழல் படம் சமீபத்தில் பிரான்சில் நடைபெற்ற கேன்ஸ் திரைப்பட விழாவில் திரையிட்டு காண்பிக்கப்பட்டது.இந்நிலையில் தியேட்டர்களில் 5 மொழிகளில் ரிலீஸ் செய்யப்பட உள்ளது. இந்த படத்திற்கு ஏ.ஆர்.ரஹ்மான் இசையமைத்துள்ளார். அவரது இசையில் 6 பாடல்கள் இடம்பெற்றுள்ளது.

English summary

Parthiban's Iravin Nizhal movie will be released on July 15th in theatres. This movie's premier show was screened yesterday and gets audience appreciation. Now Rajinikanth also praised this movie in his latest video.