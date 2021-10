அபிஷேக்கை கமலிடம் போட்டு கொடுக்கும் ராஜு... கலகலப்பான அசத்தல் ப்ரோமோ

சென்னை : பிக்பாஸ் தமிழ் சீசன் 5 அக்டோபர் 3 ம் தேதி துவங்கி நடைபெற்று வருகிறது. வெற்றிகரமாக முதல் வாரம் நிறைபெற்றுள்ளது. இதில் போட்டியாளர்களாக பாடகர்கள், நடிகர்கள், மாடல், சோஷியல் மீடியா பிரபலங்கள் என பல துறைகளைச் சேர்ந்த 18 பேர் கலந்து கொண்டுள்ளனர்.

பிரபல ஹீரோவுடன் இணைந்த குக் வித் கோமாளி புகழ் ஷிவாங்கி!

நிகழ்ச்சியின் ஆறாம் நாளான நேற்று கமல் வரும் வார இறுதி எபிசோட் ஒளிபரப்பானது. இதில் போட்டியாளர்களின் செயல்பாடுகள் பற்றி கமல் என்ன சொல்வார், எளிமினேஷன் இருக்குமா என ரசிகர்கள் ஆர்வமாக பார்த்துக் கொண்டிருந்தனர்.

English summary

Bigg boss tamil season 5 latest promo wins hearts. in this promo raju complaints about abishek to kamal. he does review only and not cleaning bathroom. this jolly promo gets lakhs of likes.