கொஞ்ச நாள் முன்னாடி வரைக்கும் இப்படிதான் ஏவி கட் பண்ணிட்டு இருந்தேன்.. ரசிகர்களை நெகிழ வைத்த ராஜு!

சென்னை: பிக் பாஸ் போட்டியாளர்களை சனிக்கிழமை எபிசோடிலேயே மேடை ஏற்றி பட்டாசு வெடிக்க வைத்து ஒவ்வொருவரும் வெற்றியாளர்கள் தான் என சிறப்பித்துள்ளது ஒவ்வொரு போட்டியாளர்களின் ரசிகர்களையும் சந்தோஷப்படுத்தி உள்ளது.

ராஜு ஜெயமோகன் அந்த மேடையில் ஏறி நிற்கும் காட்சிகள் ஒளிபரப்பாகும் முன்பாகவே அவர் தான் இந்த சீசனின் டைட்டில் வின்னர் என்பது கசிந்து விட்டது.

மேலும், ராஜு இதுபோன்ற ஏவிக்களை கட் செய்யும் பணியை செய்து கொண்டிருந்தேன் என சொன்னதை கேட்ட ரசிகர்கள் நெகிழ்ந்து போய் விட்டனர்.

English summary

Raju Jeyamohan’s emotional speech melting fans hearts. He says some days before his job is cutting av like this after he saw his special av at Bigg Boss house.