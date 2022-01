ராஜுவுக்கு தான் அதிக ரோஜாக்கள்.. மக்கள் மனதை கவர்ந்தவர் என பாராட்டிய ரஞ்சித்.. பிரியங்கா எங்கே?

சென்னை: பிக் பாஸ் தமிழ் சீசன் 5 நிகழ்ச்சியின் 102வது நாள் புரமோ 3 தற்போது வெளியாகி உள்ளது.

பிரியங்கா இல்லாத புரமோவே இந்த சீசனில் அதிகம் பார்க்காத நிலையில், தற்போது வெளியாகி உள்ள புரமோவில் பிரியங்கா இல்லாதது ரசிகர்களை ஏகப்பட்ட சந்தேகங்களுக்கு ஆளாக்கி உள்ளன.

ராஜுவுக்கு அதிக ரோஜாக்களை போட்டியாளர்கள் கொடுத்து வரும் நிலையில், பிரியங்கா எங்கே? என்கிற கேள்வியும் ரசிகர்கள் மத்தியில் எழுந்துள்ளது.

பிக் பாஸ் வீட்டிற்குள் வந்த முன்னாள் போட்டியாளர்கள்.. வெளியில் என்ன பேசிக்கிறாங்க நைசா கேட்ட அமீர் !

English summary

Raju receives more roses from housemates but where is Priyanka? Bigg Boss fans raises this question after she not visible in Promo 2 and 3.