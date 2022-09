நடிகையாக இருப்பதில் ரொம்பவே கஷ்டங்கள் இருக்கு: சிவகார்த்திகேயன் பட நாயகியின் ஓப்பன் ஸ்டேட்மெண்ட்

ஐதராபாத்: கமலுடன் இந்தியன் 2, சிவகார்த்தியனுடன் அயலான் படங்களில் பிசியாக நடித்து வருகிறார் ராகுல் ப்ரீத் சிங்.

முன்னணி நடிகையாக வலம்வரும் ராகுல் ப்ரீத் சிங், சினிமா ரசிகர்களுக்கு வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார்.

சினிமாவில் நடிகையாக இருப்பதன் கஷ்டங்கள் குறித்தும் ராகுல் ப்ரீத் சிங் மனம் திறந்துள்ளார்.

வதந்திகளை பரப்பிய நெட்டிசன்கள்… பொங்கியெழுந்த நடிகை ஷர்மி: பூரி கனெக்ட்ஸ் கன்ஃபார்ம்

English summary

Leading actress Rakul Preet Singh is acting in the Indian 2 and Ayalan films in Tamil. She said that fans should go to the theaters to watch good movies. She also said that she is working hard to act in cinema