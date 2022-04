ஷங்கர் படத்தில் இரட்டை வேடத்தில் நடிக்கிறாரா ராம்சரண்...என்ன ரோல் ?

சென்னை : டைரக்டர் ஷங்கர் இயக்கும் ஆர்சி 15 படத்தில் ராம் சரண் இரட்டை வேடங்களில் நடிப்பதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது. படத்தில் அவர் என்ன ரோலில் நடிக்கிறார் என்ற தகவலும் வெளியாகி உள்ளதால் ரசிகர்கள் செம குஷியாகி உள்ளனர்.

தெலுங்கில் ராஜமெளலி இயக்கிய ஆர்ஆர்ஆர் படத்திற்கு பிறகு ரசிகர்களால் அதிகம் எதிர்பார்க்கப்படும் ஷங்கர் இயக்கும் ஆர்சி 15 படம் தான். ஆர்ஆர்ஆர் படத்திற்கு பிறகு ராம் சரணுக்கு இருக்கும் மாஸ் பல மடங்கு அதிகரித்துள்ளது. இதனால் ரசிகர்களின் ஆர்வமும் அதிகரித்துள்ளது.

Bigg Boss Ultimate Finale...போட்டியாளர்களை செமயாக கலாய்த்த சிம்பு

English summary

According to sources, Ram Charan playing dual role in Shankar's RC 15. Ram Charan playing as father and son role. Father Ram Charan role comes in flashback. Kiara Advani with love interest with Ram Charan. Anjali playing a mother role of Ram Charan.