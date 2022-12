நடிகையின் காலுக்கு மசாஜ் செய்த சூர்யா பட இயக்குநர்.. ஆபாச குறியீடுகளுடன் வீடியோ வேற!

ஹைதராபாத்: பாலிவுட் மற்றும் டோலிவுட் படங்களை இயக்கி பிரபலமான இயக்குநர் ராம் கோபால் வர்மா நடிகையின் காலை பிடித்து மசாஜ் செய்து கொண்டே பேசுவது போன்ற வீடியோவை வெளியிட்டு ரசிகர்களை ஷாக் ஆக்கி உள்ளார்.

சர்ச்சைக்கு சற்றும் குறைவே வைக்காத இயக்குநர் ராம் கோபால் கிட்டத்தட்ட பிட்டு பட இயக்குநராகவே மாறிவிட்டார்.

ஆர்ஆர்ஆர் படத்துடன் போட்டியாக ரிலீஸ் செய்கிறேன் என ப்ரமோஷனை ஆரம்பித்த அவரது லெஸ்பியன் படமான டேஞ்சரஸ் படம் இந்த டிசம்பர் 9ம் தேதியாவது வெளியாகுமா? இல்லை மீண்டும் தள்ளிப் போகுமா என நெட்டிசன்கள் கிண்டல் செய்து வருகின்றனர்.

English summary

Ram Gopal Varma doing leg massage to Bigg Boss fame Ashu Reddy gets trolled by netizens in social media after he shared a couple of hot photos and videos with that actress Ashu Reddy for his upcoming movie Dangerous promotions.