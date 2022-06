ரம்யா கிருஷ்ணன் உடன் செல்ஃபி எடுத்த சோனியா அகர்வால்.. என்ன மேட்டருன்னு தெரிஞ்சா அசந்துடுவீங்க!

சென்னை: நடிகை ரம்யா கிருஷ்ணன் மற்றும் சோனியா அகர்வால் எடுத்துக் கொண்ட செல்ஃபி புகைப்படம் ரசிகர்களை வியப்பில் ஆழ்த்தி உள்ளது.

அந்த புகைப்படங்களை தனது ட்விட்டர் பக்கத்தில் ஷேர் செய்துள்ளார் நடிகை சோனியா அகர்வால்.

ஓடிடியில் வெளியான குயின் வெப்சீரிஸின் இரண்டாம் பாகத்திற்கான ஷூட்டிங்கில் தான் இவர்கள் இருவரும் இந்த செல்ஃபியை எடுத்துள்ளனர்.

Ramya Krishnan and Sonia Agarwal took selfie at Queen Season 2 sets photos trending in social media. Actress Sonia Agarwal herself shares the photos in her twitter page and exciting about Queen season 2.