ஆசிரியர்களை திருக்குறள் சொல்ல சொன்ன ரம்யா...தண்டனை கொடுத்த அக்ஷரா

சென்னை : பிக்பாஸ் சீசன் 5 நிகழ்ச்சியின் எட்டாவது வாரத்திற்கான லக்சுரி பட்ஜெட் டாஸ்கில் பிக்பாஸ் வீடு போர்டிங் ஸ்கூலாக மாற்றப்பட்டது. இதில் போட்டியாளர்கள் ஆசிரியர்கள், மாணவர்கள் என இரு அணிகளாக பிரிந்தனர்.

சிபி கண்டிப்பான வார்டனாகவும், ராஜு தமிழ் ஆசிரியராகவும், அமீர் டான்ஸ் மாஸ்டராகவும், அபிஷேக் பர்சனாலிட்டி டெவலப்மென்ட் ஆசிரியராகவும் இருந்தனர். மற்றவர்கள் குறும்புத்தனம் செய்யும் மாணவர்களாக மாறி இருந்தனர்.

English summary

In bigg boss tamil season 5 second promo for today's episode, ramya krishnan gave thirukural task to contestants who played as teachers. but they said that they will not be able to do that. So Akshara suggested the type of punishment to be given for teachers.