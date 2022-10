விஜய் தேவரகொண்டாவுக்கு லிப்லாக் கிஸ் கொடுத்து நான் பட்டது போதும்… புலம்பும் விஜய் பட ஹீரோயின்!

ஐதராபாத்: தமிழ், தெலுங்கில் முன்னணி நடிகையாக வலம் வரும் ராஷ்மிகா மந்தனா மீண்டும் கார்த்தியுடன் ஜோடி சேரவுள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது.

விஜய் தேவரகொண்டாவுடன் இணைந்து கீதா கோவிந்தம் படத்தில் நடித்த பின்னர் ராஷ்மிகா மந்தனாவின் மார்க்கெட் உயரத் தொடங்கியது.

இந்நிலையில், விஜய் தேவரகொண்டாவுக்கு லிப்லாக் கிஸ் அடித்தது குறித்து மனம் திறந்துள்ளார் ராஷ்மிகா மந்தனா.

ஏய் சாமி பாடலுக்கு இடுப்பை வளைத்து நெளித்து டான்ஸ் ஆடிய ராஷ்மிகா.. மெய்மறந்த மாணவர்கள்!

English summary

Tamil and Telugu leading actress Rashmika Mandanna is currently acting in Varisu with Vijay. And she has acted in Hindi film for the first time. Rashmika Mandanna has opened up about her romance with Vijay Devarakonda. She also opens up about lip lock kiss with Vijay Devarakonda.