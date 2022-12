பேசுறவங்க என்ன வேணா பேசட்டும்.. உண்மை அவங்களுக்கு தெரியாது.. ட்ரோல்களுக்கு பதிலடி கொடுத்த ராஷ்மிகா!

சென்னை: நடிகை ராஷ்மிகா மந்தனாவுக்கு எதிராக கன்னட திரையுலகமே எதிர்ப்பு தெரிவித்து வருவதாக தகவல்கள் வெளியான நிலையில், தன்னை சுற்றி கிளம்பி வரும் சர்ச்சைகள் குறித்து செம ஓப்பனாக பேசிய பேட்டி டிரெண்டாகி வருகிறது.

கன்னடத்தில் வெளியான கிரிக் பார்ட்டி படத்தின் மூலம் அறிமுகமானவர் நடிகை ராஷ்மிகா மந்தனா.

தமிழில் சுல்தான் படத்தின் மூலம் அறிமுகமான ராஷ்மிகா, வரும் பொங்கலுக்கு விஜய் நடிப்பில் உருவாகி உள்ள வாரிசு படத்திலும் ஹீரோயினாக நடித்துள்ளார்.

யானை முதல் குதிரை வரை.. 'வாரிசு’ விஜய்யை இந்த 2022ல் சுற்றிய சர்ச்சைகள்!

English summary

Rashmika Mandanna opens up about trolls and controversies on her in Sandalwood which stirs big issues in recent days. Rashmika Mandanna next seen in Vijay's Varisu movie.