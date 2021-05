இந்த கொரோனா நம்மள விட்டு எப்போ போகும்.. சிறு வயது க்யூட் போட்டோவை போட்டு டிரெண்டாக்கிய ராஷ்மிகா!

சென்னை: நடிகை ராஷ்மிகா மந்தனா தனது க்யூட்டான சிறு வயது புகைப்படத்தை வெளியிட்டு வைரலாக்கி உள்ளார்.

கொரோனா பாதிப்பு காரணமாக படப்பிடிப்புகள் நிறுத்தப்பட்ட நிலையில், அனைத்து சினிமா பிரபலங்களும் வீட்டில் தங்கள் குடும்பத்துடன் ஓய்வெடுத்து வருகின்றனர்.

சும்மா இருக்குறது எவ்வளவு கஷ்டம்...வடிவேலுவின் கொரோனா விழிப்புணர்வு வீடியோ

இந்நிலையில், இந்த கொரோனா எப்போதான் நம்மள விட்டுப் போகுமோ என நடிகை ராஷ்மிகா போட்டுள்ள ட்வீட் அனைவரது கவனத்தையும் ஈர்த்துள்ளது.

English summary

Rashmika Mandanna wants and wait for dearest Corona to leave us. She alson shared her throwback childhood photo and make it as viral.