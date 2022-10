மண்டையில் இருந்த கொண்டையை மறந்துட்டேனே..ஒரே கண்ணாடி..ரசிகர்களிடம் சிக்கிய ராஷ்மிகா!

சென்னை : நடிகை ராஷ்மிகாவும் விஜய் தேவரகொண்டாவும் மாலத்தீவுக்கு சென்றிருப்பதாக தகவல் பரவிவரும் நிலையில், விஜய் தேவரகொண்டாவின் கண்ணாடியை ராஷ்மிகாவும் போட்டு ரசிகர்களிடம் கொத்தாக மாட்டிக்கொண்டார்.

நடிகர் விஜய் தேவரகொண்டாவும், குஷி என்கிற தெலுங்கு படத்தில் நடித்து வருகிறார். இப்படத்தின் ஷூட்டிங் கடந்த சில மாதங்களாக இடைவிடாமல் நடைபெற்று வந்த நிலையில், அதிலிருந்து சற்று ஓய்வெடுப்பதற்காக விஜய் தேவரகொண்டாவும் மாலத்தீவுக்கு சென்றுள்ளார்.

அதேபோல குட்பை,வாரிசு படங்களில் பஸியாக நடித்து வந்த ராஷ்மிகாவும் மாலத்தீவுக்கு ஓய்வெடுக்க சென்றுள்ளார்.

English summary

actress Rashmika Mandhana has gone on a vacationer date with actor Vijay Devarakonda to Maldives, Rashmika has taken a photograph wearing an necessary merchandise worn by Vijay Devarakonda.