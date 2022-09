யாஷ் கைகளில் துப்பாக்கி… தெறிக்கும் தோட்டாக்கள்… அடேங்கப்பா இவரு நெஜமாவே டான் தான் போல!

லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ்: கன்னட சினிமாவின் சூப்பர் ஸ்டார் யாஷ் நடிப்பில் கடந்த ஏப்ரல் மாதம் கேஜிஎஃப் 2 வெளியானது.

முதல் பாகத்தை போலவே இரண்டாம் பாகத்திலும் சூப்பர் ஹிட் அடித்தது யாஷின் கேஜிஎஃப் திரைப்படம்.

கன்னட மாஸ் ஹீரோ யாஷ், ஹாலிவுட் ஸ்டண்ட் மாஸ்டருடன் தரமான பயிற்சியில் ஈடுபட்டுள்ளார்.

மனுஷனுக்கு குழந்தை மனசுய்யா..மகளுடன் கொஞ்சி விளையாடும் யாஷ்!

English summary

Yash is famous for his Kannada movie KGF. He made his debut in cinema by acting in television serials and is now emerging as a leading actor. In this case, actor Yash has posted a video of him practicing gun shooting on his Twitter. This video is currently trending on Social media