சினிமானாலும் ஒரு லாஜிக் வேணாமா...பீஸ்ட் படத்தை கலாய்த்த விமானப்படை அதிகாரிகள்

சென்னை : பீஸ்ட் படத்தின் க்ளைமாக்ஸ் காட்சியை இந்திய விமானப்படையின் ஓய்வுபெற்ற அதிகாரிகள் சிலர் கலாய்த்து ட்விட்டரில் கமெண்ட் செய்திருப்பதாக ஆங்கில இணையதளம் ஒன்று செய்தி வெளியிட்டுள்ளது.

டைரக்டர் நெல்சன் திலீப்குமார் இயக்கத்தில் விஜய் நடித்த பீஸ்ட் படம் தமிழ் புத்தாண்டு ஸ்பெஷலாக ஏப்ரல் 13 ம் தேதி ரிலீஸ் செய்யப்பட்டது. அதிகம் எதிர்பார்க்கப்பட்ட இந்த படம் மோசமான விமர்சனங்களையே பெற்றது. அதே சமயம் விஜய் ரசிகர்கள் இந்த படத்தை தற்போது வரை கொண்டாடி வருகின்றனர்.

English summary

According to english media reports, retired IAF pilots mentioned and trolled Vijay's Beast movie climax. In climax scene Vijay flies fighter jet. They noted that scene has left people a bit too stunned. Chuck away logic and base the script on mere adrenaline.