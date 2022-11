காந்தாரா ஓடிடி அப்டேட்: ரசிகர்களுக்கு காத்திருக்கும் விருந்து… அமேசான் கொடுத்த சர்ப்ரைஸ்

பெங்களூரு: கன்னடத்தில் ரிஷப் ஷெட்டி நடிப்பில் வெளியான காந்தாரா திரைப்படம் ரசிகர்களிடம் மிகப் பெரிய வரவேற்பைப் பெற்றது.

செப்டம்பர் 30ம் தேதி வெளியான காந்தாரா கன்னடம் மட்டுமின்றி தமிழ், தெலுங்கு, மலையாளம் மொழிகளிலும் வெளியாகி ஹிட் அடித்தது.

காந்தாரா படத்தின் ஓடிடி ரிலீஸ் எப்போது என காத்திருந்த ரசிகர்களுக்கு அமேசான் ப்ரைம் சர்ப்ரைஸ் கொடுத்துள்ளது.

English summary

Rishabh Shetty's Kantara was a huge hit with the audience. Katara film has crossed 50 days in theaters and is said to have collected up to Rs 400 crore so far. In this case, the movie Kantara will be released on Amazon on the 24th.