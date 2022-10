துருவ் விக்ரம் ஜோடியாக என் மகளா? இதெல்லாம் ரொம்ப தவறுங்க… விளக்கம் கொடுத்த ஆர்கே செல்வமணி…

சென்னை: விக்ரமின் மகனான துருவ் ஆதித்ய வர்மா படம் மூலம் தமிழ் சினிமாவில் அறிமுகமானார்.

'மஹான்' படத்தில் அப்பா விக்ரமுடன் இணைந்து நடித்திருந்த துருவ், அடுத்து தெலுங்கு படத்தில் நடிப்பதாகக் கூறப்படுகிறது.

இந்தப் படத்தில் துருவ் விக்ரம் ஜோடியாக ஆர்கே செல்வமணி, ரோஜா ஆகியோரின் மகள் நடிப்பதாக தகவல் வெளியாகியிருந்தது.

English summary

Dhruv Vikram is an Indian actor, singer, and lyricist who works in Tamil films. The son of actor Vikram, he made his acting debut with Adithya Varma. After he has since starred with his father in Mahaan. A few days before Dhruv Vikram's Manasey album was released. In this case, RK Selvamani has explained about his daughter acting with Dhruv Vikram in a Telugu film.