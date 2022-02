இணையத்தை கலக்கும் சாலையோர வியாபாரியின் பாட்டு...அடுத்த பாடகர் ரெடியா ?

சென்னை : சோஷியல் மீடியாவில் பழைய பொருட்கள் விற்பனை செய்யும் வியாபாரி ஒருவரின் பாடல் செம பாப்புலர் ஆகி வருகிறது. உலகம் முழுவதும் இவரது பாடல் பரபரப்பாக பாடப்படுகிறது. அதனால் விரைவில் இந்த பாடலும், இவரும் சினிமாவில் அறிமுகம் ஆகலாம் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

சமீப காலமாகவே சோஷியல் மீடியாவில் பாப்புலர் ஆகிறவர்களுக்கு சிவிமாவில் நிச்சயம் சான்ஸ் கிடைத்து விடுகிறது. தனக்கு லைக்ஸ் கிடைக்க வேண்டும் என்பதற்காக யாரோ ஒருவர் சோஷியல் மீடியாவில் பகிரும் வீடியோ, அவரே எதிர்பாராத வகையில் பாப்புலராகி, அந்த வீடியோவில் இருப்பவருக்கு சினிமா சான்சும் கிடைத்து, அவரும் மக்களிடம் பிரபலமாகி வருவது நடந்து வருகிறது.

English summary

After Nanjamma, Thirumoorthy now another common man's song become trending in social media. He sales waste iron materials. His song was very popular now. Many of them expected that he will get cinema chance soon.