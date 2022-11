சும்மாவே இருந்த ராபர்ட் மாஸ்டருக்கு இவ்ளோ சம்பளமா…? லட்சங்களை சம்பளமாக வழங்கிய பிக் பாஸ்!

சென்னை: கடந்த மாதம் 9ம் தேதி தொடங்கப்பட்ட பிக் பாஸ் சீசன் 6 நிகழ்ச்சி இந்த வாரத்துடன் 50 நாட்களை கடந்துள்ளது.

பிக் பாஸ் வீட்டில் இருந்து இந்த வாரம் ராபர்ட் மாஸ்டர் எவிக்சன் செய்யப்பட்டு போட்டியில் இருந்து வெளியேறினார்.

ஏழு வாரங்கள் வரை பிக் பாஸ் வீட்டில் இருந்த ராபர்ட் மாஸ்டருக்கு வழங்கப்பட்ட சம்பளம் குறித்து தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

English summary

Bigg Boss Season 6 hosted by Kamal Haasan has crossed 50 days. Robert Master was evicted from the Bigg Boss house this week. It has been reported that he was paid up to 14 lakh rupees for participating in Bigg Boss.