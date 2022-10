பிக் பாஸ் வீட்டின் அடுத்த ரோமியோ… ரச்சிதாவுக்கு சைலண்டாக நூல் விடும் ராபர்ட் மாஸ்டர்…

சென்னை: கடந்த 9ம் தேதி தொடங்கிய பிக் பாஸ் 6வது சீசன் நிகழ்ச்சி இரண்டே வாரங்களில் களைக்கட்ட தொடங்கியுள்ளது.

டாஸ்க்களில் அடித்துக்கொள்ளும் போட்டியாளர்களுக்கு மத்தியில் சில ருசிகரமான சம்பவங்களும் அரங்கேறி வருகின்றன.

நிவாஷினியை ரூட்டு விட்ட அசல் கோளாறுவின் வாரிசாக இன்னொரு ரோமியோவும் பிக் பாஸ் வீட்டில் சம்பவம் செய்து வருகிறார்.

சிறைக்கு சென்ற அசீம், ஷிவின்..இரு துருவங்களும் ஒரே சிறையில்..பரபரப்பான பிக் பாஸ் வீடு!

English summary

Bigg Boss Season 6 has entered its second week. The videos of Robert Master trying to flirt with Rachitha and the way he turns away his glance at the end in the Bigg Boss house is going viral.