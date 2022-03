சாதனைன்னு சொன்னாங்க...ஆர்ஆர்ஆர் படத்துக்கு இப்படி ஒரு சோதனையா?

சென்னை : உலகம் முழுவதும் வசூலை வாரி குவித்து, பல சாதனைகளை முறியடித்துள்ள ஆர்ஆர்ஆர் படம் அமெரிக்காவில் மிகப் பெரிய சோதனையை சந்தித்து வருகிறது. இதை கேட்டு ரசிகர்கள் அதிர்ச்சி அடைந்துள்ளனர்.

எஸ்.எஸ்.ராஜமெளலி இயக்கத்தில் ராம்சரண், ஜுனியர் என்டிஆர் நடித்துள்ள ஆர்ஆர்ஆர் படம் மார்ச் 25 ம் தேதி உலகம் முழுவதும் மிக பிரம்மாண்டமாக ரிலீஸ் செய்யப்பட்டது. ரிலீசான முதல் நாளே பல படங்களின் முதல் நாள் வசூல் சாதனையை முறியடித்து அனைவரையும் மிரள வைத்துள்ளது.

RRR box office collection: 3 நாட்களில் இத்தனை கோடியா? உலக பாக்ஸ் ஆபிஸை தெறிக்கவிட்ட ராஜமெளலி!

English summary

In USA, RRR movie stopped in mid way, because of running time. This movie had a running time of 3 hours and one minute. American theatres shocked of this and stopped. In america theatres first half only screened. Second half didn't screened.