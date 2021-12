ஆர்ஆர்ஆர் டிரைலர் ரிலீஸ் ஒத்திவைப்பு...கடைசி நிமிடத்தில் என்னாச்சு ?

ஐதராபாத் : டைரக்டர் ராஜமெளலி இயக்கி உள்ள பிரம்மாண்ட படம் ஆர்ஆர்ஆர். ரெளத்திரம் ரணம் ருத்ரம் என டைட்டில் வைக்கப்பட்டுள்ள இந்த படத்தில் ராம் சரண், ஜுனியர் என்டிஆர், அஜய் தேவ்கன், ஆலியாபட், ஸ்ரேயா சரண், சமுத்திரக்கனி உள்ளிட்டோர் நடித்துள்ளனர்.

டிவிவி என்டர்டைன்மென்ட் தயாரித்துள்ள இந்த படம் 2022 ம் ஆண்டு ஜனவரி 7 ம் தேதி ரிலீஸ் செய்யப்பட உள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. சமீபத்தில் வெளியிடப்பட்ட ஆர்ஆர்ஆர் படத்தின் ஃபஸ்ட் க்ளிம்ப்ஸ் மற்றும் ஃபஸ்ட் சிங்கிள் ஆகியன ரசிகர்களிடம் பெரும் வரவேற்பை பெற்றுள்ளது.

