பாகுபலி 2 சாதனையை ஆர்ஆர்ஆர் முறியடிக்கும்...மேடையில் அடித்துச் சொன்ன உதயநிதி

சென்னை : டைரக்டர் ராஜமெளலி இயக்கிய பாகுபலி 2 படத்தின் வசூல் சாதனையை ஜனவரி 7 ம் தேதி ரிலீசாக உள்ள ஆர்ஆர்ஆர் படம் நிச்சயம் முறியடிக்கும் என ஆர்ஆர்ஆர் படத்தின் ப்ரீ ரிலீஸ் நிகழ்ச்சியில் பேசிய உதயநிதி ஸ்டாலின் தெரிவித்தார்.

டைரக்டர் ராஜமெளலி இயக்கிய ஆர்ஆர்ஆர் - ரெளத்திரம் ரணம் ருத்ரம் படம் ஜனவரி 7 ம் தேதி ரிலீஸ் செய்யப்பட உள்ளது. தெலுங்கு, தமிழ், இந்தி உள்ளிட்ட மொழிகளில் இந்த படத்தை மிக பிரம்மாண்டமாக ரிலீஸ் செய்ய படக்குழு திட்டமிட்டுள்ளது. இதற்கான ப்ரீ ரிலீஸ் நிகழ்ச்சிகள் பல முக்கிய நகரங்களில் நடத்த திட்டமிட்டப்பட்டது.

அரங்கத்தை அதிர வைத்த ஆர்ஆர்ஆர் ப்ரீ ரிலீஸ் நிகழ்ச்சி

English summary

Udhayanidhi stalin told in RRR pre release event in chennai that RRR will break all the records of bahubali 2. He wished the movie team and said his red giant movies will release rrr movie in 5 screeens in sathyam threatre alone.