இது தான் ராஜமெளலியின் கனவு படமா...அவரே தந்த அசத்தல் அப்டேட்

ஐதராபாத் : இந்திய சினிமாவே கொண்டாடப்படும் டைரக்டராக இருப்பவர் எஸ்.எஸ்.ராஜமெளலி. மகதீரா, நான் ஈ, பாகுபலி, இரண்டு பாகங்கள், ஆர்ஆர்ஆர் என தான் இயக்கிய அத்தனை படங்களையும் ஹிட்டாக்கி கவனத்தை ஈர்த்தவர்.

அதிலும் பாகுபலி, பாகுபலி 2, ஆர்ஆர்ஆர் என வரிசையாக 1000 கோடி வசுல் படங்களை கொடுத்து பிரம்மிக்க வைத்துள்ளார். அதிக வசுல் சாதனை படைத்த இந்திய படங்களின் பட்டியலில் பாகுபலி 2 தான் தற்போது வரை முதலிடத்தில் உள்ளது.

பாகுபலி 2 படத்தின் 1800 கோடி வசுல் சாதனையை இதுவரை எந்த படமும் முறியடிக்கவில்லை. இதனால் ராஜமெளலியின் ஒவ்வொரு படமும் கவனத்தை ஈர்த்து வருகிறது.

English summary

Now in a recent interview, Rajamouli was asked when he will start working on his dream project, the director said, "After RRR, I am going to direct a mega film starring Mahesh Babu. I am planning to helm four films after this project. Only after completing those movies will I direct my dream film Mahabharata.