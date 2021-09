எனக்கும் விஜய்க்கும் பிரச்சனை இருப்பது உண்மை தான் ... வெளிப்படையாக சொன்ன எஸ்ஏசி

சென்னை : விஜய்க்கும் அவரது தந்தைக்கும் கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளாகவே மனகசப்பு இருந்து வந்ததாக கோலிவுட்டில் தொடர்ந்து கிசுகிசுக்கப்பட்டது. ஆனால் அது பற்றி விஜய்யின் தந்தை எஸ்.ஏ.சந்திரசேகர் தரப்பிலோ, விஜய் தரப்பிலோ எந்த விளக்கமும் சொல்லப்படவில்லை.

அப்பா மகனுக்கு இடையில் கடவுளாலும் NO ENTRY போடா முடியாது - எஸ்.ஏ.சந்திர சேகர்

விவாகரத்து விவகாரம்... நீதிமன்றத்தை நாட நடிகை சமந்தா முடிவு.. பரபரக்கும் டோலிவுட்!

தந்தை - மகன் இடையே பல விஷயங்களில் மனவருத்தம் ஏற்பட்டதை, எஸ்ஏசி.,யின் பல பேட்டிகளில் காண முடிந்தது. விஜய்யை ஒரு மாஸ் நடிகராக்க தான் பாடுபட்டதாகவும், ஆனால் இன்று விஜய் தன்னை மதிப்பதில்லை என்பது போல் பல பேட்டிகளில் பேசி இருந்தார். ஆனால் தந்தை - மகன் இடையே என்ன பிரச்சனை, எதனால் மனவருத்தம் என்ற உண்மை காரணம் ஏதும் வெளிப்படுத்தப்படவில்லை.

English summary

some medias troll that vijay make wait his parents outside the gate in his house. now sac clarified that incident was not happened. that is false one. at the same time not all going with me and vijay was true. vijay and his mom relationship always good going.