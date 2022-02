விஜய்யை போட்டு கொடுக்க தனி ரூட் போடுகிறாரா எஸ்ஏசி ?...உச்சகட்ட பயத்தில் விஜய்

சென்னை : விஜய்யின் விஜய் மக்கள் இயக்க கட்சி சட்டசபை தேர்தல், உள்ளாட்சி தேர்தல் என அடுத்தடுத்து கலக்கி வருகிறது. பலத்தை காட்டி, விஜய் அரசியலுக்கு வருவதற்கான ஸ்டிராங்கான அடித்தளம் அமைத்து வருகிறார்கள் என்றே சொல்லப்படுகிறது.

ஆனால் விஜய் மக்கள் இயக்கத்தின் இந்த வளர்ச்சி அவரது தந்தையும், பிரபல இயக்குனருமான எஸ்.ஏ.சந்திரசேகரால் வந்தது தான் என்று சிலரும், கட்சியில் எஸ்ஏசி.,யில் தலையீடு இல்லாமல் இருப்பதால் தான் இந்த வளர்ச்சி என்றும் இரு வேறு கருத்துக்கள் பரவி வருகின்றனர். ஆனால் எப்படியாவது விஜய்யை அரசியலுக்கு கொண்டு வந்தே தீர வேண்டும் என்பதில் மட்டும் எஸ்ஏசி உறுதியாக இருப்பதாக பல வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.

English summary

Vijay's father and popular actor, director S.A.Chandrasekar planned to start a new youtube channed for sharing his life experiences. Vijay fans and party members waiting for sac about vijay's positive and negative side talks. At the same time higher authorities of vijay's party feels it becomes big set back for vijay.