ஆஸ்கர் விருதில் புயலை கிளப்பிய செவ்விந்திய நாயகி சஷின் ..திடீர் மரணம்

ஆஸ்கர் விருது நிகழ்ச்சியில் செவிந்தியர்களின் உரிமைக்குரலாக ஒலித்த செவ்விந்திய நாயகி நேற்றிரவு காலமானார்

காட்ஃபாதர் படத்துக்காக தனக்களிக்கப்பட்ட ஆஸ்கர் விருதை புறக்கணித்த மார்லன் பிராண்டோவின் பிரதிநிதியாக விருது வழங்கும் விழாவில் மேடையேறி கர்ஜித்தவர் சச்சின் லிட்டில் ஃபெதர்.

இதனால் ஒதுக்கி வைக்கப்பட்ட அவருக்கு இழைக்கப்பட்ட அநீதிக்காக 50 ஆண்டுகள் கழித்து ஆஸ்கர் கமிட்டி மன்னிப்பு கோரியது.

Chhello Show: ஆர்ஆர்ஆர் இல்லை.. ஆஸ்கர் 2023க்கு இந்தியா சார்பில் கலந்து கொள்ளும் படம் இதுதான்!

English summary

The actress who was the voice of Red Indians at the Oscars passed away last night. Sacheen Littlefeather roared onto the stage at the awards ceremony representing Marlon Brando, who snubbed his Oscar for The Godfather. 50 years later the Oscar committee apologized for the injustice done to Sacheen Littlefeather who was thus excluded.