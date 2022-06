நான் பேசியதில் என்ன தவறு இருக்கு...சர்ச்சைகளுக்கு விளக்கம் அளித்த சாய் பல்லவி

சென்னை : பட ப்ரோஷனுக்காக சாய் பல்லவி சமீபத்தில் அளித்த பேட்டி பெரும் சர்ச்சையை கிளப்பியது. இதற்காக அவருக்கு கண்டனங்கள் குவிந்து வருகின்றன.சாய் பல்லவி மீது வழக்குகளும் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன.

மலையாளத்தில் பிரேமம் படத்தின் மூலம் மலர் டீச்சராக இளைஞர்கள் மனங்களை கவர்ந்தவர் சாய் பல்லவி. முதல் படமே பிரம்மாண்ட வெற்றி பெற்றதால் பிறகு தமிழ், தெலுங்கு மொழிகளில் பல படங்களில் நடிக்கும் வாய்ப்பு கிடைத்தது சாய் பல்லவி. தற்போது டாப் ஹீரோயின்களில் ஒருவராக வலம் வருகிறார்.

சாய் பல்லவி தற்போது தெலுங்கில் வேணு உடுகுலா இயக்கத்தில் நடிகர் ராணா டகுபதிக்கும் ஜோடியாக விரத பர்வம் என்ற படத்தில் நடித்துள்ளார். இந்த படம் நேற்று ரிலீசாகி பெரும் வரவேற்பை பெற்றுள்ளது. இந்த படத்தில் சாய் பல்லவி நக்சலைட் ரோலில் நடித்துள்ளார்.

In her recent interview Sai Pallai talks when compairing about Kashmir Pandit issue and cow vigilantism. Her speech becomes controversy and filed case against her. Today she explained her speech and released video in instagram page.