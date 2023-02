ஐஸ்வர்யா ராய்க்காக விவேக் ஓபராய்யை மிரட்டிய சல்மான் கான்... இன்னும் ஓயாத காதல் சர்ச்சை!

மும்பை: உலக அழகியான ஐஸ்வர்யா ராய் 1997ல் மணிரத்னம் இயக்கிய இருவர் திரைப்படம் மூலம் நாயகியாக அறிமுகமானார்.

தொடர்ந்து தமிழில் ஜீன்ஸ், இந்தியில் ஹம் தில் தே சுகே சனம், தால் உட்பட ஏராளமான சூப்பர் ஹிட் படங்களில் நடித்து புகழ்ப் பெற்றார்.

இந்நிலையில், ஹம் தில் தே சுகே சனம் படத்தில் நடித்த போது பாலிவுட் சூப்பர் ஸ்டார் சல்மான் கானுடன் காதலில் விழுந்தார்.

சல்மான் கான் - ஐஸ்வர்யா ராய் காதல் பாலிவுட்டில் பெரும் புயலை வீசிய நிலையில், தற்போதும் அதுகுறித்த சில தகவல்கள் வெளியாகி வைரலாகி வருகிறது.

English summary

Miss World and leading Hindi actress Aishwarya Rai married Abhishek Bachchan. Earlier, the Salman Khan-Aishwarya Rai romance was the most controversial topic in Bollywood. Now some information about it has been released and is going viral.