சமந்தாவின் பக்காவான பாலிவுட் அறிமுகம்.. அதுவும் இந்த பிரபல நடிகர் படத்திலா? தீயாய் பரவும் தகவல்!

மும்பை: தி ஃபேமிலி மேன் 2 வெப்சீரிஸ் மூலம் பாலிவுட் ரசிகர்களை வெகுவாக கவர்ந்தார் நடிகை சமந்தா. அல்லு அர்ஜுனின் புஷ்பா படத்தில் இடம்பெற்ற ஓ சொல்றியா மாமா பாடல் மூலமாகவும் இந்தி பெல்ட்டில் அவருக்கு ஏராளமான ரசிகர்கள் கிடைத்தனர்.

தொடர்ந்து மும்பையில் வலம் வந்து கொண்டிருக்கும் நடிகை சமந்தா எந்த பாலிவுட் படத்தில் அறிமுகம் ஆகப் போகிறார் என்பது குறித்த எந்தவொரு அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பையும் வெளியிடாமல் இதுவரை மெளனம் காத்து வருகிறார்.

இந்நிலையில், பிரபல பாலிவுட் நடிகர் படத்தில் பக்காவாக என்ட்ரி கொடுக்கப் போகிறார் சமந்தா என்கிற ஹாட்டான தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.

English summary

Samantha plans for a grand launch in Bollywood with Ayushmann Khurrana film strong buzz circulates in Cinema Industry. Soon an official announcement will arrive about this.