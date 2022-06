’சாம்ராட் பிரித்விராஜ்‘ படத்திற்கு குவைத், ஓமனில் தடை.. என்ன காரணம் ?

மும்பை : பாலிவுட் நடிகர் அக்ஷய் குமார் நடித்துள்ள சாம்ராட் பிரித்விராஜ் திரைப்படத்திற்கு குவைத், ஓமனில் தடைவிதிக்கப்பட்டுள்ளது.

மன்னர் சாம்ராட் பிரித்விராஜ் வாழ்க்கையை மையமாக வைத்து இந்தப் படம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. இந்தப் படத்தில் சாம்ராட் பிரித்விராஜ் கதாபாத்திரத்தில் அக்‌ஷய் குமார் நடித்துள்ளார்.

3 மாநிலங்களில் வரிவிலக்கு பெற்ற அக்ஷயின் சாம்ராட் பிரித்விராஜ்.. சர்வதேச அளவில் பிரம்மாண்ட ரிலீஸ்!

பிரித்விராஜின் மனைவியாக முன்னாள் உலக அழகியான மனுஷி சில்லர் இப்படத்தில் நடித்து பாலிவுட்டில் அறிமுகமாகி உள்ளார்.

English summary

Akshay Kumar starrer Samrat Prithviraj has released amid much fanfare in India on Friday but the film will not be releasing in Kuwait and Oman, as per reports.