ஓ சொல்றியா மாமா பாட்டுக்கு ஆட முயன்ற வனிதா.. பங்கமாக கலாய்த்த சாண்டி மாஸ்டர்.. ஆரம்பமே அதகளம் தான்!

சென்னை: பிக் பாஸ் அல்டிமேட் நிகழ்ச்சி கோலாகலமாக துவங்கி உள்ளது. கமல்ஹாசன் க்யூட்டாக டீசர்ட் அணிந்து மீண்டும் ஹோஸ்ட் வேலையை ஆரம்பித்துள்ளார்.

முதல் போட்டியாளராக ரசிகர்கள் பெரும் ஆவலோடு எதிர்பார்த்துக் காத்துக் கொண்டிருந்த வனிதா விஜயகுமார் அதிரடியாக என்ட்ரி கொடுத்தார்.

கமல்ஹாசனிடம் வனிதா விஜயகுமார் பேசி விட்டு வீட்டுக்குள்ளே நுழைந்தார். வனிதாவின் அசத்தலான டான்ஸ் பர்ஃபார்மின்ஸில் இடையே புகுந்து சாண்டி மாஸ்டர் கலாய்த்தது வேற லெவல் ஃபன்.

English summary

Sandy Master troll Vanitha Vijayakumar who try to dance for Pushpa Oh Solriya song. She also done a powerful dance and skit performance at the stage.