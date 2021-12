பாவனி இடத்தில் நான் இருந்திருந்தா...கிளாப்ஸ் அள்ளும் சஞ்சீவ் மனைவியின் பேச்சு

சென்னை : பிக்பாஸ் சீசன் 5 ல் வைல்ட் கார்டு என்ட்ரியாக வந்திருக்கும் சஞ்சீவ், பல சமயங்களில் நியாயமாக பேசவது, அறிவுரை வழங்குவது என அனைவரின் பாராட்டையும் பெற்று வருகிறார். இந்நிலையில் சஞ்சீவின் மனைவி ப்ரீத்தி அளித்துள்ள பேட்டி, பலரிடமும் வரவேற்பை பெற்றுள்ளது.

நடிகர் விஜய்யின் நெருங்கிய நண்பரான சஞ்சீவ், சின்னத்திரையிலும் முன்னணி நடிகையாக இருப்பவர். இது அனைவருக்கும் தெரிந்தது தான் என்றாலும், அவரது குடும்ப பின்னணி பற்றி சில தகவல்கள் தற்போது வெளியாகி வருகின்றன. இந்நிலையில் நேற்றைய எபிசோடில் கடந்து வந்த பாதை டாஸ்க்கில் சஞ்சீவே தன்னை பற்றி கூறினார்.

English summary

Sanjeev, who made his wild card entry in Big Boss Season 5, has been lauded by many for his fair talk and advice. Sanjeev's wife Preethi's interview has been well received by many.