வேற வழியே இல்லை... மீண்டும் காமெடி ரூட்டுக்கு திரும்பும் சந்தானம்... கைகொடுக்கும் அஜித்!

சென்னை: விஜய் டிவியின் லொள்ளு சபா நிகழ்ச்சி மூலம் பிரபலமானவர் சந்தானம்.

அதில் கிடைத்த பப்ளிசிட்டியால் சினிமாவில் காமெடியானாக அறிமுகமானார்.

அதன்பின்னர் தமிழ் சினிமாவின் முன்னணி காமெடியனாக வலம் வந்த சந்தானம், ஹீரோவாக நடிக்கத் தொடங்கினார்.

தொடர்ந்து ஹீரோவாக நடித்து வந்த சந்தானம், தற்போது மீண்டும் காமெடி ரூட்டுக்கே திரும்பவுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

Ajith's Thunivu is released for Pongal. Following this, Ajith will act in a film with Vignesh Sivan's direction. It is reported that Aravind Swamy and Kajal Aggarwal will play a role in AK 62. Also, Santhanam will play a comedy role in AK 62.