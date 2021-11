நடிகர் சூர்யாவுக்கு சரத்குமார் எழுதிய திடீர் கடிதம்! என்ன விஷயம்?

சென்னை: சூர்யாவின் ஜெய்பீம் திரைப்படத்துக்கு ஒரு பக்கம் பாராட்டுக்களும் மறுபக்கம் எதிர்ப்புகளும் வந்த வண்ணமே உள்ளன.

அன்புமணி ராமதாஸின் கடிதத்திற்கு சூர்யா பதில் அளித்த நிலையில், அவரை பலரும் பாராட்டி வருகின்றனர்.

இந்நிலையில், ஜெய்பீம் திரைப்படம் சமூக அநீதிகளை எந்தவொரு தயக்கமும் இல்லாமல் சொல்லி உள்ளது என நடிகரும் சமத்துவ மக்கள் கட்சி தலைவருமான சரத்குமார் பாராட்டி உள்ளது அனைவரது கவனத்தையும் ஈர்த்துள்ளது.

English summary

Actor and Politician Sarathkumar supports and praises Suriya’s JaiBhim with an heartfelt letter. He praises Suriya and all the actor and technician who worked in JaiBhim.