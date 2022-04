கச்சிதமான படம்...டாணாக்காரன் படத்தை பாராட்டிய சீமான்

சென்னை : டைரக்டர் தமிழ் இயக்கத்தில் விக்ரம் பிரபு, லால், அஞ்சலி நாயர், எம்.எஸ்.பாஸ்கர் நடத்த டாணாக்காரன் படம் ஏப்ரல் 8 ம் தேதி ஓடிடி தளத்தில் ரிலீஸ் செய்யப்பட்டது. பாசிடிவ் விமர்சனங்களை பெற்றுள்ள இந்த படத்தை நடிகரும், இயக்குனரும், நாம் தமிழர் கட்சி தலைவருமான சீமான் பாராட்டி உள்ளார்.

போலீஸ் பயிற்சி மையத்தில் நடக்கும் நிகழ்வுகளை தெள்ளத் தெளிவாக காட்டி உள்ள படம் தான் டாணாக்காரன். பல கஷ்டங்கள், பிரச்சனைகளை தாண்டி எப்படி ஒரு இளைஞர் போலீஸ் ஆகிறார் என்பதை காட்டி உள்ளனர். இந்த படத்தையும் படக்குழுவினரையும் பாராட்டி சீமான் அறிக்கை வெளியிட்டுள்ளார்..

English summary

Director, actor, politician Seeman praised Taanakkaran movie after watching the movie. He mention diretor Tamilzh's talent and his direction in his letter. Seeman also praised each and every character of this movie.