வாரிசு ஃபர்ஸ்ட் சிங்கிள் வருமா வராதா…? சீக்கிரம் ஒரு முடிவுக்கு வாங்கப்பா… புலம்பும் விஜய் ரசிகர்கள்

சென்னை: விஜய் நடித்து வரும் வாரிசு திரைப்படம் அடுத்தாண்டு பொங்கலுக்கு வெளியாகவுள்ளது.

வாரிசு படத்தின் ஃபர்ஸ்ட் சிங்கிள் தீபாவளிக்கு வெளியாகும் என்றும், அதை விஜய் பாடியுள்ளதாகவும் தகவல் வெளியானது.

ஆனால், வாரிசு ஃபர்ஸ்ட் சிங்கிள் ரிலீஸ் தேதி குறித்து தற்போது புதிய தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. .

English summary

Vijay is currently acting in Varis. Seems not Varisu first single for Diwali. But Varisu new poster will be out as a Diwali treat for the fans with the release date mentioned.