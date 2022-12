மறுபடியும் டைவர்ஸா? இயக்குநர் செல்வராகவன் போட்ட அந்த ட்வீட்டை பார்த்து பதறிப்போன ரசிகர்கள்!

சென்னை: தனது இரண்டாவது மனைவி கீதாஞ்சலி செல்வராகவன் உடன் ஜாலியாக கிறிஸ்துமஸ் பண்டிகையை எல்லாம் கொண்டாடி வந்த இயக்குநர் செல்வராகவன் திடீரென இப்படியொரு ட்வீட் போட்டிருப்பது ரசிகர்களை ஷாக் ஆக்கி உள்ளது. இயக்குநராக பல காதல் படங்களை இயக்கிய செல்வராகவன் இந்த ஆண்டு நடிகராகவும் அவதாரம் எடுத்துள்ளார்.

கீர்த்தி சுரேஷ் உடன் இணைந்து சாணிக் காயிதம், விஜய்யின் பீஸ்ட் படத்தில் முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடித்த செல்வராகவன் தம்பி தனுஷை வைத்து இயக்கிய நானே வருவேன் படத்திலும் கேமியோ ரோலில் நடித்திருந்தார்.

திரெளபதி, ருத்ர தாண்டவம் படங்களை இயக்கிய இயக்குநர் மோகன் ஜி இயக்கத்தில் பகாசூரன் படத்தில் நடித்துள்ளார் செல்வராகவன் விரைவில் அந்த படம் திரைக்கு வர காத்திருக்கிறது.

Selvaraghavan cryptic tweet leads Second Divorce buzz among fans after he wrote, No Need for some one for the life shocks fans. Selvaraghavan already divorced actress Sonia Agarwal and married Gitanjali a long back.