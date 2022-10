விரக்தியிலும் பொன்னியின் செல்வனை பாராட்டிய செல்வராகவன்… ஏஆர் ரஹ்மானின் மியூசிக் அப்படி இருந்ததாம்!

சென்னை: மணிரத்னம் இயக்கிய பொன்னியின் செல்வன் திரைப்படம் செப்டம்பர் 30ம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியானது.

விக்ரம், கார்த்தி, ஜெயம்ரவி, ஐஸ்வர்யா ராய், த்ரிஷா உள்ளிட்ட பலர் நடித்த இந்தப் படத்திற்கு ஏஆர் ரஹ்மான் இசையமைத்திருந்தார்.

இந்நிலையில், பொன்னியின் செல்வன் படத்தின் பாடல்கள் குறித்து செல்வராகவன் போட்டுள்ள ட்வீட் வைரலாகி வருகிறது.

வாட்டி வதைக்கும் திருமணம்.. முழி பிதுங்கும் கோபி.. பிரியாணிக்கு ஆசைப்பட்டா கஞ்சி வருதே!

English summary

Mani Ratnam directed Ponniyin Selvan was released on the 30th of last month. The film was well received by the fans and crossed the 400 crore mark. In this case, Selvaraghavan praised AR Rahman for the music of Ponniyin Selvan.