அண்ணனா? ஃபிரண்டா?...விஜய்யின் ‘வாரிசு’ படத்தில் ஷாம் ரோல் இதுதானா?

சென்னை : டைரக்டர் வம்சி பைடபள்ளி இயக்கும் வாரிசு படத்தில் விஜய் பிஸியாக நடித்து வருகிறார். இந்த படத்தின் ஷுட்டிங் கிட்டதட்ட இறுதிக்கட்டத்தை எட்டி உள்ளதாக சொல்லப்படுகிறது.

பெரும்பாலான காட்சிகள் எடுத்து முடிக்கப்பட்டு விட்ட நிலையில் முக்கியமான காட்சிகள் தற்போது எடுக்கப்பட்டு வருகிறது. சென்னை, ஐதராபாத்தை தொடர்ந்து விசாகப்பட்டினத்தில் தற்போது ஷுட்டிங் நடந்து வருகிறது.

ஆனால் வாரிசு படத்தின் ஷுட்டிங் போட்டோக்கள், வீடியோக்கள் தொடர்ந்து வெளியாகி வருகின்றன.இதனால் விஜய் ரசிகர்கள் அப்செட் ஆகி வருகின்றனர். படக்குழுவினரை திட்டி தீர்த்து வருகின்றனர்.

மீண்டும் லீக்கான வாரிசு படத்தின் சூட்டிங் வீடியோ.. இப்ப எந்த காட்சி வெளியாகியிருக்கு தெரியுமா?

English summary

In the latest video from the 'Varisu' set, Vijay and Shaam were spotted fighting with a group of ship workers at the Vizag harbor. Shaam will be seen as Vijay's brother in the film, and he is spotted standing in support of the actor during the fight scene.