லதா மங்கேஷ்கருக்கு மனம் உருக துவா செய்த ஷாருக்கான்...ட்விட்டரில் கொண்டாடும் ரசிகர்கள்

மும்பை : மறைந்த பாடகி லதா மங்கேஷ்கரின் உடலுக்கு நடிகர் ஷாருக்கான் மற்றும் அவரது மனைவி கெளரி கான் அஞ்சலி செலுத்திய போட்டோ இணையத்தில் தீயாய் பரவி வருகிறது. இந்த போட்டோவை அதிகமானவர்கள் பகிர்ந்து வருகின்றனர்.

பிரபல பின்னணி பாடகி லதா மங்கேஷ்கர் தனது 92 வது வயதில் நேற்று காலமானார். கொரோனா தொற்றால் மருத்துவமனையில் 28 நாட்களாக சிகிச்சை பெற்று வந்த அவர், சிகிச்சை பலனின்றி நேற்று உயிரிழந்தார். இரண்டு வாரங்களுக்கும் மேலாக ஐசியு.,வில் வைத்து சிகிச்சை அளிக்கப்பட்ட லதா மங்கேஷ்கர், கொரோனாவில் இருந்து மீண்ட பிறகு வைரஸ் பாதிப்பின் காரணமாக உடலின் பல உறுப்புக்கள் செயலிழந்ததாக டாக்டர்கள் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Bollywood celebrities pay tribute to legendary singer Lata Mangeshkar. Shahrukh khan pays dua to lata mangeshkar. at the sametime his manager poojai standing along his side pay prayers. Fans shared this photo as example of harmony.