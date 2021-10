சிறையில் அடைக்கப்பட்ட ஆர்யான்...வீட்டில் ஷாருக்கான் மனைவி போட்ட புதிய உத்தரவு

மும்பை : ஷாருக்கானின் மூத்த மகன் ஆர்யான் கான். இவர் அக்டோபர் 2 ம் தேதி தடை செய்யப்பட்ட போதைப் பொருள் பயன்படுத்தியதாக தேசிய போதைப் பொருள் தடுப்பு பிரிவு போலீசாரால் கைது செய்யப்பட்டு, சிறையில் அடைக்கப்பட்டார்.

பலமுறை ஜாமினுக்காக விண்ணப்பிக்கப்பட்டது. ஆனால் ஆர்யானுக்கு ஜாமின் தர மும்பை செசன்ஸ் கோர்ட் இதுவரை நான்கு முறை மறுத்து விட்டது. அக்டோபர் 20 ம் தேதி வரை ஆர்யானின் காவல் நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது. அக்டோபர் 20 ம் தேதி ஆர்யானின் ஜாமின் மனு மீதான விசாரணையும் நடைபெற உள்ளது.

Shahrukh khan's wife kauri khan instructed staffs do not prepare sweets till aryan release from jail. kauri prays for aryan to get bail soon. on the other hand shahrukh khan also broken down.