சென்னை: ரேங்கிங் டாஸ்க்கில் முதலிடத்தையும், இரண்டாவது இடத்தையும் பிடித்துக் கொண்டிருந்த இரு போட்டியாளர்களும் கடைசியில் டேஞ்சர் ஜோனில் கலங்கி நின்ற காட்சிகள் ஞாயிற்றுக்கிழமை எபிசோடில் ஹைலைட்டாக இருந்தன.

குயின்ஸி, ஷெரினா, ஷிவின் என போட்டியாளர்கள் வரிசையாக சேவ் செய்யப்பட்ட போதே விஜே மகேஸ்வரிக்கு பயம் வந்து விட்டது.

கவர்ச்சியாக உடை அணிந்து பிக் பாஸ் ரசிகர்களை குஷிப்படுத்தினாலும் ஒரு பயலும் ஓட்டுப் போடவில்லையா என்கிற எண்ணம் அவரை வாட்டி வதைத்ததை தெளிவாகவே பார்க்க முடிந்தது.

குசுகுசுன்னு பேசாதீங்க.. குயின்ஸி, கதிரவனுக்கு குட்டு வைத்த கமல்.. அசல் கோலாருக்கும் ஆப்பு!

Shanthi officially evicted from Bigg Boss Tamil Season 6. Shanthi and Vj Maheshwari who spotted number 1 and 2 positions in ranking tasks are comes under the danger zone shocks the BB housemates.