திரெளபதி படத்தில் நடிச்சது ஒரு கெட்ட கனவு.. ஷீலா ராஜ்குமார் பேட்டி.. அப்போ அப்படி பேசுனீங்களே?

சென்னை: இயக்குநர் மோகன் ஜி இயக்கத்தில் வெளியான திரெளபதி படத்தில் ஹீரோயினாக ஷீலா ராஜ்குமார் நடித்திருந்தார்.

சமீபத்தில் அவர் அளித்த பேட்டி ஒன்றில், அந்த படத்தில் நடித்தது கெட்ட கனவா இருக்கு என பேசியிருப்பது சர்ச்சையை கிளப்பி உள்ளது.

இந்நிலையில், திரெளபதி படத்திற்கு புரமோஷன் பண்ணும் போது அவர் பேசிய பழைய வீடியோவை போட்டு மோகன் ஜி ரசிகர்கள் விளாசி வருகின்றனர்.

English summary

Sheela Rajkumar says Draupadi movie was a bad dream in her career in a recent interveiw stirs controversy. Director Mohan G fans shares her old interview before Draupadi release and slams her.