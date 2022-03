பாய்ஃபிரண்ட்டுக்கு பப்ளிக்காக லிப்லாக் முத்தம் கொடுத்த ஸ்ருதி ஹாசன்...பதறிப் போன ரசிகர்கள்

மும்பை : நடிகை ஸ்ருதிஹாசன் தனது பாய் ஃபிரண்ட்டுக்கு பப்ளிக்காக லிப்லாக் முத்தம் கொடுத்த விவகாரமான வீடியோ தற்போது இணையத்தில் வேகமாக பரவி வருகிறது. என்ன தான் பாய் ஃபிரண்டாக இருந்தாலும் இப்படியா என ரசிகர்கள் பதறிப் போய் கமெண்ட் செய்து வருகின்றனர்.

நடிகர் கமல்ஹாசனின் மூத்த மகளான ஸ்ருதிஹாசன், நடிகை, பின்னணி பாடகி, இசைக் கலைஞர் என பல திறமைகளைக் கொண்டவர். இந்தியில் லக் என்ற படத்தின் மூலம் நடிக்க வந்த ஸ்ருதிஹாசன், தமிழில் சூர்யா நடித்த ஏழாம் அறிவு படத்தின் மூலம் கோலிவுட்டில் நடிக்க வந்தார். பிறகு தனுஷுடன் 3, சூர்யாவுடன் சிங்கம் 3 ஆகிய படங்களில் நடித்து பிரபலமானார்.

English summary

Actress Shruthi Hassan make liplock kiss with her boyfriend in his birthday party. This video goes viral in social media. Netizens trolls and critics Shruthi for this. In past 2 years Shruthi and Santhanu are in living together relationship.