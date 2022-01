பிறந்தநாளுக்கு இப்படியா விஷ் பண்றதா?... ஸ்ருதிஹாசனின் காதலர் என்ன செய்தார் தெரியுமா ?

சென்னை : நடிகை ஸ்ருதி ஹாசனுக்கு அவரது காதலர் சாந்தனு ஹசாரிகா வித்தியாசமான பிறந்தநாள் வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார்.

நடிகர் பிரபாஸுக்கு ஜோடியாக சலார் படத்தில் ஆத்யா எனும் கதாபாத்திரத்தில் நடித்து வருகிறார். ஸ்ருதியின் பிறந்த நாளான இன்று ஸ்பெஷல் போஸ்டரை படக்குழு வெளியிட்டு அவரை மகிழ்வித்துள்ளது

மேலும் கோபிசந்த் மாலினேனி இயக்கும் படத்தில் 61 வயது நடிகர் பாலகிருஷ்ணாவுக்கு ஜோடியாக ஸ்ருதிஹாசன் நடிக்கிறார்.

English summary

Santanu Hazarika took to his Instagram stories to wish Shruti Haasan on her birthday and has shared a funny video for his lady love.