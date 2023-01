இதெல்லாம் உலக மகா உருட்டுடா சாமி... அந்த வதந்திகளுக்கு பதிலடி கொடுத்த ஸ்ருதிஹாசன்

சென்னை: கமல்ஹாசனின் மூத்த வாரிசான ஸ்ருதிஹாசன் முன்னணி ஹீரோக்களுக்கு ஜோடியாக நடித்து வருகிறார்.

ஸ்ருதி ஹாசன் நடிப்பில் தமிழில் கடைசியாக விஜய் சேதுபதியுடன் நடித்திருந்த 'லாபம்' திரைப்படம் வெளியாகியிருந்தது.

அதனபின்னர் தெலுங்கு திரையுலகில் பிஸியாக இருக்கும் ஸ்ருதிக்கு இந்தாண்டு பொங்கலில் இரண்டு திரைப்படங்கள் வெளியாகியுள்ளன.

பாலகிருஷ்ணாவுடன் ஜோடியாக நடித்த வீர சிம்ஹா ரெட்டி, சிரஞ்சீவியுடன் நடித்திருந்த வால்டர் வீரய்யா திரைப்படங்கள் வெளியாகியுள்ளன.

வீங்கிய உதடு..ஆளே அடையாளம் தெரியாமல் மாறிப்போன ஸ்ருதிஹாசன்.. என்ன ஆச்சு?பதறிய ரசிகர்கள்!

English summary

Shruti Haasan is busy acting in Tamil, Telugu, and Hindi languages. Currently, her Telugu films Veera Simha Reddy and Waltair Veerayya was released for Pongal. In this case, She has slammed the reports about her mental health issues on Twitter.